Italgas punta sull’integrazione dei gas rinnovabili, parola della presidente Navarra

L’importanza della trasformazione digitale delle reti per facilitare lo sviluppo dei gas rinnovabili è stata sottolineata da Italgas, che ha iniziato questo percorso già nel 2017. La presidente Benedetta Navarra, durante l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2023, ha evidenziato come la digitalizzazione completa del network sia un obiettivo imminente per l’azienda, rendendola pioniera nel settore del gas.

Navarra ha messo in luce il ruolo cruciale della sensoristica integrata, che permette un’analisi in tempo reale e diventa fondamentale per la gestione dell’immissione dei gas nella rete. Questa tecnologia avanzata, secondo Italgas, è diventata un punto di riferimento nel lavoro di integrazione dei gas rinnovabili, contribuendo alla diversificazione delle fonti energetiche, alla riduzione delle emissioni di CO2 e all’ottimizzazione dell’efficienza e dell’economicità per gli azionisti globali.