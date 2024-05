Paramount avvia le trattative di cessione con Sony e Apollo

Paramount ha deciso di aprire le trattative per la sua cessione a Sony Pictures Entertainment e al fondo di private equity Apollo, segnando la fine di un periodo di trattative esclusive con la casa di produzione cinematografica Skydance.

Un comitato speciale del consiglio di amministrazione di Paramount ha firmato, sabato, un accordo per iniziare le trattative con Sony e Apollo, che la scorsa settimana hanno avanzato un’offerta di circa 26 miliardi di dollari in contanti. La decisione di avviare queste trattative segna un punto di svolta, con il comitato che ha anche deciso di continuare le discussioni con Skydance.

Secondo i termini proposti nell’intesa tra Sony e Apollo, Sony diventerebbe l’azionista di maggioranza in caso di un’eventuale acquisizione. Un altro sviluppo rilevante del fine settimana è stata la decisione di Berkshire Hathaway, la conglomerata guidata da Warren Buffett, di vendere interamente e in perdita la sua quota in Paramount. Questo movimento di vendita riflette cambiamenti significativi nel panorama degli investimenti e delle proprietà aziendali.