Stellantis: in Francia maxi bonus nella busta paga di ottobre, fino a 1400 euro

Il caro vita si fa sentire e da Stellantis in Francia i dipendenti riceveranno nella busta paga di ottobre un bonus fino a 1400 euro. A deciderlo la casa automobilistica italo-francese che ha spiegato ai sindacati metalmeccanici, come riporta Repubblica, che si tratta in media di “un bonus di condivisione” del valore di 1.000 euro, per i dipendenti che guadagnano fino al doppio del salario minimo. Un

Il bonus verrà elargito a circa il 60% della forza lavoro, compresi gli addetti con contratto a tempo, mentre chi guadagna più del doppio del salario minimo riceverà invece un bonus di 500 euro. Per quanto riguarda l’Italia avvieremo le discussioni nelle prossime settimane, in quanto ogni Paese ha le sue specificità in termini di legislazione di inflazione come sottolineano al quotidiano fonti di Stellantis.