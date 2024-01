Saipem avvia programma di acquisto di azioni ordinarie al servizio del Piano di incentivazione variabile di lungo termine

Saipem ha annunciato con un comunicato diffuso nella serata di ieri l’avvio del programma di acquisto di azioni ordinarie al servizio del Piano di Incentivazione Variabile di Lungo Termine 2023-2025.

Il piano, che prevede l’acquisto di un numero massimo di 29.500.000 azioni, è in esecuzione di quanto deliberato dall’assemblea degli azionisti il 3 maggio 2023.

L’acquisto delle azioni proprie di Saipem avverrà tramite il conferimento di specifico

mandato a Banca Akros S.p.A. quale intermediario abilitato.

Gli acquisti, ha sottolineato Saipem, dovranno essere effettuati entro il termine massimo stabilito in 18 mesi dalla data della delibera assembleare del 3 maggio 2023.

Il gruppo ha reso noto che, considerando l’attuale quotazione del titolo Saipem presso la Borsa Italiana, (data del 15 gennaio 2024), il potenziale esborso massimo per l’acquisto delle azioni è stimato in circa Euro 42.000.00.

In tutto, sono 398.649 le azioni proprie detenute al momento da Saipem, pari a circa 0,02% del capitale sociale; non vi sono azioni proprie detenute per il tramite di società controllate, fiduciarie o interposta persona.