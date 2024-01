Azionario Asia giù: Borsa Tokyo interrompe sfilza di buy, Hong Kong -2%

L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha interrotto la sua lunga fase rialzista, chiudendo la sessione odierna in calo dello 0,79%, a 35,619.18 punti.

Nelle ultime sessioni il listino dell’azionario giapponese ha superato quota 34.000, 35.000 e 36.000 punti per la prima volta dal 1990, continuando a inanellare nuovi record storici.

Reso noto il dato relativo all’inflazione del Giappone misurato dall’indice dei prezzi alla produzione di dicembre:

il dato è salito dello 0,3% su base mensile a dicembre, rispetto al dato invariato atteso e contro il precedente rialzo dello 0,2%.

Su base annua l’indice dei prezzi alla produzione del Giappone è rimasto invariato. Gli economisti avevano stimato un calo dello 0,3%, rispetto al precedente rialzo dello 0,3%.

Vendite sulla borsa di Hong Kong, che arretra di quasi il 2%.

Seoul cede l’1%, mentre la borsa di Sidney ha chiuso in ribasso dello dell’1,09%.

L’azionario globale risente della nota negativa presente a Wall Street. Alle 7.35 circa ora italiana i futures sul Dow Jones sono in calo dello 0,40% circa, così come quelli sullo S&P 500. I futures sul Nasdaq sono invece in ribasso dello 0,60% circa.