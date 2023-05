Ryanair: punta forte sulla ripresa del turismo e ordina 150 Boeing 737 Max 10

Ryanair è pronta a piazzare un importante ordine con Boeing per circa 150 aerei 737 Max 10, pochi giorni dopo la fine ufficiale dell’emergenza Covid dichiarata dall’Oms. La principale compagnia aerea low cost scommette dunque sulla ripresa del settore turistico, che ha guadagnato slancio negli ultimi mesi con un aumento delle prenotazioni per viaggi in città e vacanze estive.

L’accordo, che potrebbe essere annunciato già oggi, prevede la possibile aggiunta di 50 opzioni. L’operazione sottolinea la rinnovata propensione delle compagnie aeree a investire in ammodernamenti della flotta in concomitanza con la ripresa del turismo.

Ryanair è il più grande cliente di Boeing in Europa. L’amministratore delegato Michael O’Leary ha dichiarato a fine marzo che la compagnia aerea aveva ripreso i colloqui con Boeing per un massimo di 200 aerei a fusoliera stretta, con possibili consegne previste tra il 2027 e il 2031.

In precedenza, Ryanair aveva aumentato il suo ordine per la versione 737 Max 8 con una configurazione ad alta densità fino a un totale di 210 aerei e ha già ricevuto circa 100 velivoli. La compagnia aerea ha continuato ad acquistare aerei più grandi per ampliare la capacità, passando dal 737-800 con 189 posti al Max 200 con 197 fino al Max 10, che avrà spazio per 230 passeggeri. O’Leary sta espandendo la flotta mentre cerca di far crescere il traffico a 225 milioni di passeggeri nei prossimi quattro anni.