Mps avanza in Borsa su ipotesi cordata italiana per quota Mef

Mps in vetta al Ftse Mib in scia alle ipotesi stampa della creazione di una cordata italiana per rilevare una quota di Mps dal Tesoro. Il titolo della banca senese avanza ancora di quasi il 2% ma perde smalto rispetto all’avvio.

Secondo quanto anticipato da “La Stampa” in un articolo “Una cordata per Siena”, il numero uno di Banca Finint e Save, Enrico Marchi, sarebbe al lavoro per mettere assieme un “nocciolo duro di imprenditori”. Un gruppo di investitori che potrebbe 500-750 milioni e rilevare dal Mef tra il 7,5% e l’11,5% del capitale dell’istituto.

“Le indiscrezioni rimangono da verificare, così come l’effettiva concretezza del progetto. L’eventuale ingresso in Mps attraverso l’acquisto di una quota rilevante darebbe chiaramente supporto alle valutazioni (permettendo di digerire l’overhang per la cessione di un’ulteriore quota da parte del Governo), mentre invece rimarrebbero da valutare gli scenari di lungo termine, con l’opzione stand-alone che riteniamo sia quella attualmente più probabile”, segnalano da Equita che mantengono una valutazione hold su Mps.