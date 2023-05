Piazza Affari incerta in avvio, bene Banco Bpm e Mps dopo i conti

Apertura prudente per le borse europee e per piazza Affari, con il Ftse Mib in frazionale rialzo (+0,15%) a 27.3 punti. In spolvero le banche, in particolare Banco Bpm (+4,1%) e Mps (+3,8%) dopo i rispettivi risultati trimestrali. L’istituto guidato da Giuseppe Castagna ha registrato un utile in aumento del 49% a 265 milioni, sopra le attese, aprendo ad un aumento della remunerazione dei soci con il nuovo piano. Mps ha visto l’utile crescere a 236 milioni dai 10 milioni del 1Q 2022. Bene anche Bper (+2,8%) nel giorno del Cda sui conti, mentre arretrano Iveco (-1,4%), Campari (-1,05%) e Diasorin (-1%).

Giornata scarna di dati macroeconomici significativi, eccetto quelli di aprile sul commercio cinese. L’incremento dell’8,5% delle esportazioni ha superato le previsioni degli economisti, mentre le importazioni sono crollate del 7,9%, peggio del previsto, sollevando dubbi sulla domanda futura e lo yuan si è indebolito.

Cresce l’attesa per il report di domani sull’inflazione degli Stati Uniti, che intanto guardano alle discussioni tra il presidente Joe Biden e i leader del Congresso sulla questione del tetto del debito.

Movimenti contenuti sull’obbligazionario, con lo spread Btp-Bund poco mosso a 191 bp e il decennale italiano al 4,24%. Ieri il Mef ha annunciato il lancio dei Btp Valore, il nuovo titolo di Stato dedicato esclusivamente al mercato retail. La prima emissione avrà luogo da lunedì 5 a venerdì 9 giugno, avrà durata quattro anni, un premio fedeltà e cedole periodiche a tassi prefissati crescenti.

Sul Forex, euro/dollaro scivola poco sotto quota 1,1 mentre il petrolio (Brent) si prende una pausa dopo il recente recupero che lo ha riavvicinato a 77 dollari al barile.