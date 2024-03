Piazza Affari chiude a +0,2%, lievi rialzi in Europa

Le principali borse europee hanno concluso la giornata in positivo, mentre Wall Street continua a segnare un trend favorevole. A Piazza Affari, il Ftse Mib ha chiuso poco mosso con un modesto aumento dello 0,21%, raggiungendo quota 34.759 punti. L’IBEX-35, l’indice di riferimento della Borsa di Madrid che include i 35 titoli con la maggiore capitalizzazione, si distingue come il migliore in Europa, registrando un aumento del +1,14%.

A2a, la migliore del listino, guadagna il 2,3%, seguita da Stm (+1,5%), ed Enel (+1,4%). Tra le peggiori Prysmian (-2,1%), Bper Banca (-2,3%) e Saipem (-2,4%), in calo dopo due sedute di guadagni.

Giornata povera di dati macroeconomici. I dati settimanali rilasciati dall’Energy Information Administration (EIA) su scorte e produzione di greggio negli Usa hanno registrato un aumento pari a 3,165 milioni di barili, a fronte di un calo atteso di 0,7 milioni.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund rimane sopra quota 131 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,60% e quello del Bund in area 2,29%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent cede lo 0,5% a 85,22 dollari al barile. Sul Forex, cambio euro/dollaro in lieve calo a 1,0820 e dollaro/yen in leggero ribasso a (-0,12%) a 151,374.