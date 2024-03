Franca, i dubbi di Moody’s sull’obiettivo di deficit entro il 2027

L’agenzia di rating Moody’s ha espresso dubbi sulla possibilità che la Francia riesca a realizzare l’obiettivo di ridurre il deficit pubblico al 2,7% del Pil entro il 2027.

I dubbi sono stati espressi in un comunicato in cui Moody’s ha sottolineato che i 10 miliardi di euro di risparmi aggiuntivi previsti per il 2024 non saranno adeguati per garantire che il governo francese possa mantenere la traiettoria di bilancio che si era prefissato.

Secondo l’agenzia, l’annuncio di un aumento del disavanzo al 5,5% del Pil per il 2023 mette in dubbio la fattibilità degli obiettivi a medio termine del governo francese, che aveva pianificato di ridurre il disavanzo al 2,7% del Pil entro il 2027, come annunciato in un piano di bilancio presentato a settembre.