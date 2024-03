TIM, Asati presenta la lista candidati per il rinnovo del CdA

Asati, l’associazione che si impegna a tutelare e rappresentare gli interessi dei piccoli azionisti di TIM, ha annunciato la presentazione della propria lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione (CdA) in occasione dell’assemblea prevista per il prossimo 23 aprile 2024, una mossa compiuta conformemente all’articolo 9 dello Statuto Sociale.

Detenendo per delega lo 0,53% del capitale sociale di TIM, Asati ha proposto una lista composta esclusivamente da candidati indipendenti: Franco Lombardi, Alberto Brandolese, Maurizio Matteo Decina, Marco Mancini, Augusto Antonellini, Mario Saluzzi, Franco Parlanti, Carlo Maria Braghero.

L’obiettivo dichiarato da Asati è quello di assicurare una presenza significativa dei piccoli azionisti all’interno del CdA, soprattutto in questo momento di grande trasformazione per l’azienda: “La scelta nasce dalla necessità di assicurare, in questo periodo di importante cambiamento per TIM, una presenza significativa nel CdA da parte dei piccoli azionisti”, ha spiegato Asati, sottolineando l’allineamento con il nuovo Piano aziendale che prevede la dismissione degli asset di rete e di Sparkle, considerata “cruciale” per la riduzione del debito.