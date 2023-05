Philogen: accordo con Sun Pharma su prodotto Nidlegy

Sun Pharmaceutical Industries, azienda farmaceutica indiana attiva nel settore dell’onco-dermatologia, e l’italiana Philogen hanno stretto un accordo esclusivo di licenza per la commercializzazione del prodotto Philogen, Nidlegy™ (Daromun), in Europa, Australia e Nuova Zelanda. Lo rende noto la società italiana in una nota nella quale precisa che Nidlegy™, attualmente in fase III di sperimentazione clinica. Il prodotto è un nuovo farmaco immunoterapico antitumorale che Philogen sta sviluppando per il trattamento del melanoma e dei tumori alla pelle non melanoma.

Secondo i termini dell’accordo, Sun Pharma avrà i diritti esclusivi per la commercializzazione di Nidlegy™ per il trattamento dei tumori della pelle in Europa, Australia e Nuova Zelanda. Philogen completerà gli studi clinici registrativi in Europa, perseguirà l’autorizzazione all’immissione in commercio con le autorità regolatorie e produrrà i lotti commerciali. Sun Pharma sarà responsabile delle attività di commercializzazione. Le due società condivideranno i ricavi delle vendite postcommercializzazione in un rapporto di circa 50:50. Altri termini finanziari non sono stati resi noti.

Philogen manterrà i diritti sulla proprietà intellettuale di Nidlegy ™ per altri territori e indicazioni diverse dai tumori della pelle.