Borsa Tokyo positiva. Il target di Goldman Sachs sull’indice Topix

30/05/2023 07:06

Nel mese di aprile il tasso di disoccupazione del Giappone si è attestato al 2,6%, meglio del 2,7% atteso dagli economisti. Il numero di posti di lavoro disponibili per ogni 100 persone in cerca di una occupazione è stato pari a 132, come nel mese precedente. Il tasso di disoccupazione del Giappone è sceso per […]