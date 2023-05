Diversi i dati macro da monitorare oggi. In Spagna è attesa l’inflazione, mentre in Italia verrà diffuso l’indice dei prezzi alla produzione e le vendite all’industria. Per la zona euro in uscita i vari indici di fiducia. Dagli Usa in arrivo l’indice dei prezzi delle case, il Dallas Fed e la fiducia dei consumatori.