“Mai negli ultimi 20 anni, in Italia, l’uscita da una recessione era stata accompagnata da una riduzione significativa nel rapporto tra debito/Pil”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo oggi alla Fiera di Rimini, alla 43^ edizione del “Meeting per l’amicizia tra i popoli”.”E se è vero che l’inflazione contribuisce alla riduzione del rapporto debito/PIL, non è sufficiente a spiegarla, poiché anche i confronti tra l’Italia e gli altri Paesi europei ci sono favorevoli – ha aggiunto Draghi -. Si prevede che il rapporto tra debito e PIL in Francia e Germania alla fine di quest’anno sarà prossimo al livello del 2020, a fronte invece del forte calo in Italia”.