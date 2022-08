Meeting Rimini: Draghi, “forniture di gas russo in Italia sempre meno significative”

Le forniture di gas russo in Italia “sono sempre meno significative e uno stop definitivo sarà meno impattante sul nostro paese, gli stoccaggi sono oramai all’80% in linea con il raggiungimento del 90% entro ottobre”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo oggi alla Fiera di Rimini, alla 43^ edizione del “Meeting per l’amicizia tra i popoli”.