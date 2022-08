“Il PNRR è una prova essenziale della nostra credibilità”. Lo ha definito così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo oggi alla Fiera di Rimini, alla 43^ edizione del “Meeting per l’amicizia tra i popoli”. “I nostri partner Ue si sono impegnati a tassare in futuro i propri cittadini per permettere oggi all’Italia di riprendersi dalla crisi pandemica. La maggioranza degli italiani si aspettano riforme”.