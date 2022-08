Aumento record del gas: Coldiretti, effetto valanga su prezzi da campi a tavole +9 mld

La corsa alle stelle dei prezzi del gas ha un effetto valanga sulla spesa alimentare con i rincari per l’acquisto dei fertilizzanti a base di azoto necessari per far crescere le coltivazioni. È quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’impatto del caro energia sulle tavole degli italiani nel sottolineare che i fertilizzanti azotati rappresentano circa il 70% del totale e sono prodotti dall’azoto ottenuto dall’aria e dall’idrogeno ottenuto dal gas, il cui costo è diventato proibitivo. “In Italia nelle campagne – sottolinea la Coldiretti – si registrano infatti aumenti che vanno dal +170% dei fertilizzanti al +129% per il gasolio ma rincari aumenti l’intera filiera”.

Coldiretti lo bolla come un “mix micidiale” che costerà nel 2022 alle famiglie italiane quasi 9 miliardi di euro soltanto per la spesa alimentare, a causa dell’effetto dell’inflazione che colpisce soprattutto le categorie più deboli, secondo l’analisi della Coldiretti, sulla base dei dati Istat sui consumi degli italiani e dell’andamento dell’inflazione nei primi sette mesi dell’anno.