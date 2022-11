Manovra: stop per biennio adeguamento multe a Istat

Stop all’adeguamento delle multe alla variazione Istat per il prossimo biennio. “Ottima notizia, sarebbe stato un aumento come minimo pari al 14,9%, considerando l’ultimo indice dell’indice Foi di ottobre e che nel mese di riferimento per il calcolo, ossia novembre, non ci attendiamo certo un calo” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori commentando la nocità contenuta nella manovra.

“Un’ingiustizia non solo perché la situazione è eccezionale, ma perché è ingiusto che le multe siano adeguate all’inflazione e gli stipendi no. Da quando si è stabilito l’adeguamento biennale degli importi, ossia dal 1993, il divario tra importo delle sanzioni e busta paga si è talmente dilatato che oggi molte multe sono diventate decisamente troppo onerose, oltre duemila euro. Il divieto di sosta sarebbe passato dal 1° gennaio 2023 da 42 a 48 euro” conclude Dona.