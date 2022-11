EGM, SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI verso l’IPO: la strategia del gruppo

SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI rende noto di aver presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei relativi warrant su Euronext Growth Milan.

Luigi Wilmo Franceschetti, Presidente di SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI: “Con oltre 80 anni di esperienza, siamo diventati leader italiani in una nicchia di mercato in cui il vantaggio competitivo è rappresentato da molteplici elementi di unicità: un approccio sartoriale nei confronti di ogni esigenza, l’eccellenza nel prodotto-servizio offerto, una customer experience curata a 360 gradi per la soddisfazione e la fidelizzazione dei nostri clienti, l’efficienza nei processi garantita dal massimo utilizzo delle tecnologie. Con queste solide basi intendiamo estendere la nostra presenza a livello internazionale e agire da aggregatore nel settore dei big bags”.

Luisa Franceschetti, Amministratore Delegato di SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI: “Ogni settore è permeato dei nostri prodotti, talmente duttili da adattarsi trasversalmente in ogni applicazione, per una maggiore stabilità dei ricavi e una diversificazione del rischio. La sfida per il futuro è la sostenibilità, che condivideremo con un’ampia platea di investitori italiani ed esteri sempre più selettivi nelle loro scelte di asset allocation e che per noi si declina su 3 dimensioni: la riutilizzabilità dei prodotti, l’utilizzo di materiali eco-sostenibili e l’economia circolare con la realizzazione della linea Fashion Bags”.

Fondata nel 1939, SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI è leader in Italia nel packaging industriale in tessuto di rafia di polipropilene (con una market share 2020 pari a circa il 20% – stime Società) e tra i primi 5 trader europei di big bags. Offre un ampio portafoglio prodotti (big bags, small bags, teli, rotoli, fasce, prodotti specifici che garantiscono massima sicurezza nella movimentazione e nello stoccaggio dei materiali contenuti) a oltre 10.000 clienti operanti in 25 settori tra cui industria, ambiente, farmaceutica, metallurgica, edilizia, agricoltura, mineraria, plastica e chimica.

È l’unica realtà in Italia ad aver mantenuto una produzione industriale interna (che rappresenta circa il 20% dei Ricavi 2021) ed è in grado di realizzare un prodotto completamente customizzato sulla base delle specifiche esigenze dei clienti (materiale, grandezza, resistenza, utilizzo, personalizzazioni mediante stampa di loghi, pittogrammi di sicurezza e ogni dettaglio richiesto), riprodotto in serie e consegnato in tempi brevi con una capacità media di 1.500 pz/giorno. Sui prodotti commercializzati (modello di business assolutamente prevalente nel settore) esegue rigorosi controlli di qualità sia mediante metodi statistici che attraverso prove di rottura sotto fatica, per testare resistenza del manufatto e dei materiali di cui esso si compone.