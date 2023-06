Maire si aggiudica ingegneria preliminare per complesso fertilizzanti verdi in Nord America

Maire, azienda leader nella trasformazione delle risorse naturali e quotata su Euronext Milan, ha ottenuto i lavori preliminari di ingegneria per la creazione di un innovativo complesso di fertilizzanti verdi in Nord America. Il progetto è stato commissionato da un gruppo di investitori privati che hanno scelto la controllata KT-Kinetics Technology (KT) per portare avanti il progetto.

KT fa parte della business unit Integrated E&C Solutions (IE&CS) e si occuperà di realizzare le unità di processo per l’ammoniaca, l’urea e l’acido nitrico. Queste sostanze saranno utilizzate nella produzione del nitrato di ammoniaca verde (UAN), un prodotto finale di alta qualità destinato al mercato locale dei fertilizzanti.