Usa: in crescita licenziamenti Challenger a maggio

01/06/2023 13:54

Prysmian Group, leader nel settore dei sistemi di cavi per energia e telecomunicazioni, annuncia un nuovo investimento di €120 milioni per potenziare la produzione di cavi sottomarini HVDC da 525 kV presso lo stabilimento di Pikkala, Finlandia, in risposta alla crescente domanda di mercato.