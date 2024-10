USA, continua il calo delle richieste di mutuo

09/10/2024 13:17

Sace partecipa al Forum Imprenditoriale Brasile-Italia, promuovendo la crescita dell’export italiano verso il Brasile e l’America Latina. Con il supporto del sistema Italia, Sace guida le imprese italiane in nuovi progetti per 1 miliardo di euro in Brasile e 4 miliardi in America Latina.