Knot (BCE): i rialzi dei tassi da 50 pb fino a maggio ragionevoli

“Ritengo altamente improbabile che l’aumento di marzo sarà il nostro punto di arrivo” e “se le pressioni inflazionistiche sottostanti non si riducono materialmente, il mantenimento dell’attuale ritmo di aumenti fino a maggio potrebbe rimanere giustificato”.

Ha affermato oggi, Klaas Knot, presidente della Banca centrale dei Paesi Bassi e membro del Consiglio direttivo della BCE, durante un evento online organizzato da Mni Market News.

La Banca centrale europea ha aumentato i tassi di interesse di 50 punti base la scorsa settimana, prevedendo un simile aumento per il mese prossimo, mentre non ha dato indicazioni precise per la riunione di maggio.

Knot ha affermato che più i tassi si spostano in un territorio restrittivo, “più diventa importante mettere a punto le nostre azioni”.

“Una volta che vedremo una svolta chiara e decisiva nelle dinamiche dell’inflazione sottostante, mi aspetto quindi che passiamo a passi più piccoli – ha affermato – Ma in assenza di una tale svolta, la BCE continuerà a mantenere la rotta sul suo ritmo costante verso l’alto, nel perseguimento della stabilità dei prezzi”.