Zoom taglierà il 15% della sua forza lavoro

Zoom taglierà circa 1.300 posti di lavoro, pari al 15% della sua forza lavoro, secondo quanto riportato in un post sul blog della società.

Le azioni di Zoom hanno chiuso in rialzo del 9,8% circa e l’amministratore delegato Eric Yuan ha scritto nel blog che, mentre il mondo continua ad adattarsi alla vita dopo la pandemia Covid, l’azienda deve adattarsi all'”incertezza dell’economia globale” e al “suo effetto sui nostri clienti”.

Zoom ha registrato un enorme boom durante la pandemia, quando le persone sono state costrette a lavorare da casa e si sono rivolte al software di video chat per rimanere in contatto con colleghi, amici e familiari. “Abbiamo lavorato instancabilmente e abbiamo migliorato Zoom per i nostri clienti e utenti. Ma abbiamo anche commesso degli errori”, ha dichiarato Yuan. “Non ci siamo presi tutto il tempo che avremmo dovuto per analizzare a fondo i nostri team o valutare se stavamo crescendo in modo sostenibile, verso le priorità più alte”.

Yuan ha dichiarato che i tagli avranno un impatto su tutte le organizzazioni di Zoom e che ai dipendenti licenziati verranno offerte fino a 16 settimane di stipendio e di copertura sanitaria. L’amministratore delegato ha inoltre dichiarato che intende ridurre del 98% il proprio stipendio per il prossimo anno fiscale e che rinuncerà al bonus aziendale per il 2023. “Come amministratore delegato e fondatore di Zoom, sono responsabile di questi errori e delle azioni che intraprendiamo oggi, e voglio dimostrare la mia responsabilità non solo a parole, ma anche con le mie azioni”, ha scritto Yuan nel post.