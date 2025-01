Intel supera le attese ma prevede una strada in salita

Intel ha registrato ricavi migliori del previsto nel quarto trimestre, ma ha avvertito che c’è ancora del lavoro da fare per tornare più competitiva. La società prevede che le vendite del primo trimestre saranno inferiori alle proiezioni degli analisti a causa di una domanda più debole e della perdita di quote di mercato a favore dei rivali.

Gli amministratori delegati ad interim di Intel si stanno concentrando sul miglioramento dei prodotti e della produzione per riconquistare i clienti, migliorando al contempo le finanze ed evitando scommesse speculative.

Sebbene i 14,3 miliardi di dollari di vendite nel quarto trimestre abbiano superato le stime, parte di ciò è dovuto ai clienti in Asia che hanno anticipato gli ordinato a causa delle possibili tariffe statunitensi. Nel quarto trimestre, la società di semiconduttori con sede a Santa Clara ha registrato una perdita adjusted di 3 centesimi per azione.

Le vendite del primo trimestre saranno inferiori alle proiezioni degli analisti a causa di una domanda più debole e della perdita di quote di mercato a favore dei rivali. Il fatturato del primo trimestre sarà compreso tra 11,7 e 12,7 miliardi di dollari, al di sotto del consensus di 12,85 miliardi di dollari. L’Eps adjusted sarà pari a zero, rispetto agli 8 centesimi per azione previsti dagli analisti.