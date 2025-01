Somec: nuove commesse per 35 mln di euro

Somec, specializzata nella progettazione, produzione e installazione di opere complesse chiavi in mano in ambito civile e navale, ha annunciato di avere ottenuto commesse per un valore complessivo di 35 milioni di euro, di cui 20 in opzione, a beneficio della divisione Horizons, sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili.

Tra gli ordini, il più significativo riguarda la realizzazione di tre navi presso un primario cantiere finlandese e destinate ad un noto armatore internazionale. Nel dettaglio, la divisione Horizons si occuperà della realizzazione e fornitura di tutte le vetrate delle cabine, che includono porte scorrevoli, il nuovo sistema ad apertura motorizzata verticale destinato alle Infinity Cabin, con tende di arredo integrate, nonché vetrate dotate di innovativi elementi di schermatura solare.

La consegna delle navi è prevista a partire da giugno 2027 fino alla metà del 2029. La società ha precisato che l’effetto economico di tali ordini ricadrà tra il secondo semestre 2025 e il primo semestre 2029.