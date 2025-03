Rothschild & Co, utili in crescita del 60% nel 2024

La banca d’investimento Rothschild & Co ha chiuso il 2024 con un significativo aumento degli utili netti del 60%, portandoli a 440 milioni di euro. Questo risultato si inserisce in un contesto di mercato caratterizzato da volatilità e incertezze geopolitiche, che tuttavia non hanno impedito alla banca di mantenere solidi risultati finanziari.

Il margine di intermediazione della banca si è attestato a 2,9 miliardi di euro, segnando un incremento del 14% rispetto all’anno precedente. Durante il 2024, Rothschild & Co ha fornito consulenza su 662 operazioni, per un valore complessivo di 488 miliardi di dollari. Questi numeri rappresentano un netto miglioramento rispetto al 2023, anno in cui il mercato delle fusioni e acquisizioni era particolarmente depresso.

Nel settore del private banking e della gestione patrimoniale, la banca gestisce attualmente 124 miliardi di euro, mentre 28 miliardi di euro sono investiti in fondi specializzati in private equity e private debt. “L’anno appena trascorso è stato certamente instabile, segnato dalla volatilità dei mercati finanziari e da un ambiente geopolitico fragile”, ha commentato in una nota il presidente esecutivo Alexandre de Rothschild.