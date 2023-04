Intel soffre la perdita di bilancio più forte della sua storia. Ma il titolo sale

Il colosso dei chip Usa Intel ha annunciato di aver terminato il primo trimestre del 2023 riportando la perdita peggiore della sua storia.

L’utile per azione è crollato del 133%, risultando in una perdita per azione di 4 centesimi, su base adjusted.

Nonostante il tonfo, il risultato è riuscito a confermarsi migliore delle attese, pari a una perdita di 15 centesimi per azione.

Il titolo sale del 5% circa nelle contrattazioni dell’afterhours di Wall Street.

Il fatturato di Intel si è attestato inoltre nel primo trimestre dell’anno a $11,7 miliardi su base adjusted, meglio degli $11,04 miliardi attesi.

Per il secondo trimestre dell’anno, Intel prevede una perdita per azione di 4 centesimi, su un fatturato di $12 miliardi.