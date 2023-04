Snap: i numeri e le stime sul fatturato non convincono. Titolo crolla del 20% a Wall Street

Sell off sul titolo Snap, dopo che la società dell’APP di messaggistica SnapChat ha annunciato un fatturato peggiore delle attese.

Nel primo trimestre dell’anno, l’utile per azione di Snap si è attestato su base adjusted a 1 centesimo, rispetto alla perdita di 1 centesimo attesa.

Il fatturato è stato pari nel primo trimestre a $989 milioni, rispetto agli $1,01 miliardi previsti.

Sebbene non abbia fornito una guidance ufficiale per il secondo trimestre dell’anno, Snap ha scritto in una lettera agli azionisti che le stime formulate sul fatturato sono di un valore di $1,04 miliardi, in calo del 6% su base annua.

Gli analisti avevano previsto un giro d’affari di $1,10 miliardi.

Il titolo crolla del 20% circa nelle contrattazioni afterhours di Wall Street.