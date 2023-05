IGD: ricavi da attività locativa +2,3% a 34,7 mln nel 1Q

Nel primo trimestre 2023 IGD ha registrato ricavi da attività locativa per 34,7 milioni di euro, in incremento del +2,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Più in dettaglio, tale incremento è dovuto per l’Italia ai positivi effetti delle commercializzazioni e adeguamento all’inflazione (+1,9 milioni gallerie e +0,3 milioni ipermercati), in parte compensati da maggiori sconti temporanei per 0,4 milioni e da un lieve aumento della vacancy nel periodo. Crescono i ricavi per spazi temporanei (0,1 €mln). Il positivo contributo della Romania è pari al +4,4% grazie a indicizzazione e minori sconti.

Nonostante un contesto esterno sfidante, le gallerie in Italia hanno fatto registrare ottime performance operative: gli ingressi risultano in incremento del 9,4% rispetto al primo trimestre del 2022, e ancora meglio sono andate le vendite degli operatori che nello stesso periodo hanno registrato un incremento del 12,7%.

I ricavi netti da attività locativa ammontano a 29,1 milioni di euro (+4,9% LFL).

L’Ebitda della gestione caratteristica è pari a 26,8 milioni di euro, in aumento del +2,5% con un margine pari al 73,2%, mentre il margine Freehold (relativo al perimetro immobiliare di proprietà) raggiunge il 75,5%.

La gestione finanziaria complessiva è pari a -9,2 milioni di euro; il dato, depurato da partite contabili relative a IFRS16 e oneri non ricorrenti, risulta in incremento del +22% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’Utile netto ricorrente (FFO) è pari a 15,8 milioni di euro, in lieve decremento (-5,6%) rispetto al 31 marzo 2022 per i maggiori oneri finanziari sopra descritti

Nel 1Q gli investimenti effettuati ammontano a ca. 4,5 milioni di euro e sono stati destinati per la maggior parte a Capex Italia (3.1€mn) e per la parte restante al Progetto Porta a Mare e a Capex Romania.

Il Loan to Value è pari al 45,3%.