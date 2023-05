Zalando: crolla del 7,8% in borsa dopo conti 1Q

Zalando, una delle piattaforme online leader in Europa nel settore moda e lifestyle, ha registrato nel primo trimestre una crescita e una maggiore redditività, supportate dalla domanda in crescita di acquisti tramite lo shopping club online della piattaforma, Lounge by Zalando, e dai brand partner che hanno incrementato le vendite di articoli fashion e beauty su Zalando.

Il gross merchandise value (GMV) è aumentato del 2,8% a 3,2 miliardi di euro e il fatturato è cresciuto del 2,3% a 2,3 miliardi di euro nel primo trimestre rispetto a un anno fa. L’azienda ha raggiunto il pareggio a livello di utile prima degli interessi e delle imposte (Ebit rettificato), rispetto ai -52 milioni di euro del primo trimestre di un anno fa. Il numero di clienti attivi è cresciuto del 4,8% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 51,2 milioni.

Le azioni di Zalando crollano del 7,8% a Francoforte, sui minimi da marzo. Gli analisti di Citigroup sottolineano la cautela della società in merito ai livelli di inventario elevati.