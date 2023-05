Liontrust Asset Management acquista GAM Holding per 107 milioni di franchi svizzeri

Liontrust Asset Management acquisterà GAM Holding per 107 milioni di franchi svizzeri, dando vita a una realtà con circa 67 miliardi di dollari di asset in gestione su base pro-forma.

Liontrust offrirà 0,0589 delle proprie azioni ordinarie per ogni azione GAM, valutando queste ultime 0,6723 franchi svizzeri, con uno sconto del 16% rispetto al prezzo di chiusura del 3 maggio, pari a 0,80 franchi svizzeri, per una capitalizzazione di mercato di 128 milioni di franchi.

“Lo scenario di mercato, unito all’impatto sui nostri risultati finanziari, era diventato un ostacolo per noi per tornare a crescere in modo tempestivo”, ha dichiarato David Jacob, presidente di GAM, in un comunicato della società.

Il titolo crolla del 26% a 0,589 franchi svizzeri a Zurigo.