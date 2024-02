Fmi, Russia: raddoppiate stime crescita al 2,6% nel 2024

A fine gennaio, il Fondo Monetario Internazionale ha più che raddoppiato le previsioni sul ritmo di crescita economica della Russia per quest’anno, portandole dall’1,1% di ottobre al 2,6%.

La spesa russa per la difesa è salita alle stelle dall’inizio della guerra.

Gli attuali modelli di produzione e consumo della Russia sono “più o meno come quelli dell’Unione Sovietica”, ha dichiarato la Georgieva.

Kristalina Georgieva, direttore generale del Fondo Monetario