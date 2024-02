Prysmian lancia il rivoluzionario minicavo Sirocco Extreme 864f

Prysmian Group ha annunciato il lancio di una novità assoluta: il minicavo Sirocco Extreme 864f. Questo prodotto, come rivelato in un comunicato ufficiale, porta il settore a nuovi livelli di innovazione, grazie a caratteristiche mai viste prima.

Il Sirocco Extreme 864f si distingue per un numero di fibre ottiche senza precedenti: 864, racchiuse in un diametro di soli 9,8 mm. Questo risultato traduce in una densità di fibre ottiche di 11,5 per mm2, un record nella categoria dei minicavi soffiati. Grazie a queste caratteristiche, il minicavo può essere installato in condotti di appena 12 mm, spostando notevolmente in avanti i confini di ciò che è tecnicamente possibile nel campo dei sistemi di cavi per telecomunicazioni.