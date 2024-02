Comal firma un contratto milionario per un impianto fotovoltaico nel Sud Italia

Comal ha firmato un contratto con una azienda italiana che opera nel settore energetico, per la fornitura, chiavi in mano, con formula Epc-m (engineering, procurement, construction and management), di un impianto fotovoltaico, nel Sud dell’Italia.

La commessa ha valore di circa 27,5 milioni di euro e prevede inoltre la vendita del tracker ‘Sun hunter’, un prodotto proprietario, progettato e realizzato da Comal nella fabbrica di Montalto di Castro. Si tratta di un tracker all’avanguardia, già con un ampio track record di installazioni realizzate che consente un notevole incremento dei livelli di energia prodotta dall’impianto ed una forte riduzione dei danneggiamenti causati dal vento.