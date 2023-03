First Republic: depositi per $30 miliardi da 11 banche Usa. JP Morgan e Goldman tra i nomi

Sono 11 le banche americane accorse per blindare First Republic, depositando presso la banca regionale 30 miliardi di dollari.

Bank of America, Wells Fargo, Citigroup e JPMorgan Chase inietteranno ciascuna 5 miliardi di dollari, mentre Goldman Sachs Morgan Stanley depositeranno presso First Republic $2,5 miliardi.

Truist, PNC, U.S. Bancorp, State Street e Bank of New York Mellon contribuiranno ciascuna al salvataggio della banca regionale, alle prese con una crisi di fiducia successiva al crac di Silicon Valley Bank, con 1 miliardo di dollari.