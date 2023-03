First Republic, possibile supporto da JP Morgan e Morgan Stanley (WSJ)

JPMorgan e Morgan Stanley starebbero discutendo un potenziale accordo con First Republic Bank. Lo riporta il Wall Street Journal, aggiungendo che i due colossi bancari sarebbero pronti a sostenere l’istituto californiano a rischio fallimento con una considerevole iniezione di capitale.

Sul tavolo anche l’opzione di un’acquisizione totale della banca, per quanto sembri una soluzione improbabile secondo il Wall Street Journal.

Dopo i default di SVB e Signature, First Republic è la principale indiziata fra le banche che potrebbero dichiarare bancarotta. Le azioni dell’istituto californiano hanno ridotto la perdita giornaliera in scia ai rumors ma restano in calo del 26% a Wall Street, con un crollo di quasi 80 punti percentuali nell’ultima settimana, in scia al terremoto che ha sconvolto il settore finanziario statunitense.