Ferrari Top Pick al posto di Tesla, Morgan Stanley: ‘un brand quasi impareggiabile’. E Musk taglia i prezzi

Il titolo Ferrari diventa il titolo top pick di Morgan Stanley, al posto di Tesla. E’ quanto ha annunciato l’analista di Morgan Stanley, Adam Jonas.

Jonas ha annunciato anche di aver rivisto al rialzo il target price su Ferrari di oltre il 10%, motivando la decisione con gli ordini di auto e con il potere di mercato (pricing power) di Ferrari.

Il target sul prezzo della società del cavallino rampante è stato migliorato dai precedenti 280 dollari a $310: fattore che implica un potenziale di rialzo per il titolo RACE scambiato alla borsa di New York di quasi il 15%, rispetto al valore di chiusura di venerdì scorso.

“Crediamo che RACE sia la società meglio posizionata tra i titoli che copriamo, in un contesto macroeconomico e geopolitico molto incerto. Oltre ai forti fondamentali, crediamo che RACE disponga di fattori su cui far leva sia per la crescita che per la protezione contro eventuali ribassi, prendendo in considerazione diversi scenari macro”.

E ancora, nella nota di Morgan Stanley si legge che la fiducia in Ferrari si basa su due elementi chiave:

1) Le opportunità di lungo periodo nel mercato EV e per quanto riguarda i nuovi modelli.

2) Un modello di business prevedibile “di un brand quasi impareggiabile”.

Un articolo di Bloomberg ricorda che il titolo Ferrari scambiato alla borsa di New York è volato del 61% dal minimo testato nel mese di giugno.

Tesla, il colosso guidato e fondato da Elon Musk, è protagonista oggi anche per la notizia relativa alla sua decisione di tagliare i prezzi dei suoi modelli più costosi negli Stati Uniti, il Model S e il Model X: una decisione presa per invogliare i potenziali clienti a fare shopping dei suoi gioielli EV.

Il prezzo del Tesla Model S è stato abbassato nel 5% circa a $89.990, mentre quello del Model X, è stato ridotto del 9%, a $99.990.

Questo significa che, per le versioni “Paid” del Model S e del Model X, gli acquirenti di auto dovrebbero pagare 109.990 dollari, in calo del 4% rispetto all’ultimo prezzo Model S Plaid e dell’8% per il Model X Plaid.