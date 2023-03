Bybit lancia insieme a MasterCard la nuova carta di debito crypto

BYBIT, tra i principali exchange di criptovalute al mondo, oggi ha annunciato il lancio di Bybit Card, una carta di debito alimentata dalla rete MasterCard ed emessa da Moorwand.

Nel dettaglio, oggi è stata lanciata la sua carta virtuale gratuita che consente gli acquisti online, mentre ad aprile è previsto il lancio della carta fisica. In tal senso, le carte di plastica verranno inviate direttamente ai clienti e consentiranno loro l’accesso ai prelievi bancomat e le spese in commercianti in tutto il mondo con limiti di spesa aggregati tra le valute detenute nel loro conto BYBIT.

Inizialmente, la scheda BYBIT sarà disponibile per una selezione di criptovalute blu-chip, vale a dire BTC, ETH, USDT, USDC e XRP.

Le richieste di pagamento convertiranno automaticamente i saldi in queste risorse digitali in EUR o GBP, a seconda del paese di residenza del cliente.

“Gli utenti BYBIT saranno in grado di accedere e gestire i loro fondi più velocemente, in modo più sicuro e più conveniente”, ha affermato Ben Zhou, co-fondatore e CEO di BYBIT. “Lanciando BYBIT Card, stiamo creando un viaggio completo a 360 gradi per i nostri utenti, offrendo affidabilità, prodotti e opportunità di livello successivo. Siamo fiduciosi che queste soluzioni di pagamento innovative miglioreranno la vita delle persone e saranno un passo verso un futuro più luminoso per la criptovaluta e la finanza”.