Ferrari annuncia stop partnership con Santander

Ferrari N.V. ha annunciato nella serata di venerdì scorso 30 agosto 2024 la cessazione della partnership tra Ferrari S.p.A., società da essa interamente controllata, e Santander, con effetto dal 31 dicembre 2024, alla scadenza del contratto triennale.

Così la società di Maranello:

“La partnership, iniziata nel gennaio 2022 dopo una precedente collaborazione dal 2010 al 2017, ha visto Santander al fianco della nostra Società nelle attività sportive del Cavallino Rampante. Santander è stato Premium Partner della Scuderia Ferrari in Formula 1 e nostro partner nel programma Le Mans Hypercar (LMH)”.

Nel dare notizia dello stop della collaborazione Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer di Ferrari, ha commentato:

“Con la conclusione della nostra partnership di successo con Santander, desideriamo esprimere la nostra gratitudine per la loro

dedizione e collaborazione durante il nostro percorso insieme. Il loro ruolo è stato importante nel contribuire ai risultati che abbiamo conseguito negli ultimi tre anni”.

Un commento è stato rilasciato, indica il comunicato, anche da Juan Manuel Cendoya, global head of Communications, Corporate Marketing and Research of Santander and vice chair di Santander Spagna, ha dichiarato:

“Siamo estremamente grati alla Ferrari per la sua partnership negli ultimi tre anni. Le sponsorizzazioni svolgono un ruolo importante nel

coinvolgere i clienti nonché nel rafforzamento del nostro marchio e continueremo a collaborare con una serie di partner negli anni a venire”.