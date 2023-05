Effetto Wall Street sull’azionario Asia. Borsa Tokyo -0,60%, Hong Kong fa peggio

24/05/2023 07:17

Credem ha annunciato di aver emesso con successo il suo secondo bond a sostegno dei progetti ambientali, (green bond), per un valore di 400 milioni di euro. L’offerta è stata destinata a investitori istituzionali e professionali. In un comunicato stampa la banca italiana ha reso noto che l’emissione, in formato Senior Non Preferred (‘SNP’), rappresenta […]