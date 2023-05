Credem colloca con successo green bond da 400 milioni. Domanda quasi sei volte l’offerta

Credem ha annunciato di aver emesso con successo il suo secondo bond a sostegno dei progetti ambientali, (green bond), per un valore di 400 milioni di euro.

L’offerta è stata destinata a investitori istituzionali e professionali.

In un comunicato stampa la banca italiana ha reso noto che l’emissione, in formato Senior Non Preferred (‘SNP’), rappresenta il terzo strumento ESG lanciato sul mercato dal Gruppo da inizio 2022.

L’emissione è stata accolta con grande favore dal mercato, con le richieste pari a 2,2 miliardi di euro, quasi 6 volte l’offerta.

Credem ha annunciato che l’obbligazione avrà una durata di 6 anni, con un tasso effettivo del 5,686%.

Il green bond – ha comunicato ancora Credem -, con rating atteso Ba1 da parte di Moody’s e BBB- di Fitch – prevede la “possibilità di rimborso anticipato al penultimo anno, al fine di massimizzare l’efficienza dal punto di vista regolamentare”.

“Lo spread finale dell’obbligazione è di 250 punti base sopra il tasso Mid Swap di riferimento”.

“L’emissione obbligazionaria di Credem è stata supportata da un sindacato di banche con BNP Paribas (Arranger Programma EMTN), Barclays, Crédit Agricole CIB (Green Structuring

Advisor) ed IMI-Intesa San Paolo in qualità di Joint Bookrunner”, si legge ancora nella nota.

“Il 55% dell’emissione è stata collocata ad investitori istituzionali italiani, mentre il restante 45% è stato collocato ad investitori stranieri, principalmente in UK e Irlanda (14%), Germania e Austria (12%) e Francia (7%)”.