DAZN, rinnovati i diritti di trasmissione della Serie B fino al 2027

Dazn si è aggiudicata i diritti di trasmissione in co-esclusiva della Serie B fino al 2027. Questo accordo copre il triennio 2024-2027 e include la trasmissione di tutte le 390 partite della stagione, comprese le fasi di playoff e playout.

Stefano Azzi, CEO di Dazn Italia, ha dichiarato: “La Serie BKT rappresenta un diritto strategico per l’offerta di Dazn in Italia. Con il rinnovo dei diritti fino al 2027, e un investimento proposto per il nuovo ciclo in crescita rispetto a quello passato, consolidiamo un percorso iniziato nel 2018 e una collaborazione con la Lega Serie B”.

Mauro Balata, presidente della Lega B, ha aggiunto: “La partnership con Dazn è una buona notizia perché consentirà ai tifosi di seguire sempre la propria squadra e al nostro campionato di continuare a essere vetrina di spettacolo e di talenti a servizio del sistema calcio italiano. Ringrazio i club, gli organi statutari e la struttura della Lega per il risultato raggiunto, tutt’altro che banale in un momento in cui, senza alcuna tutela da parte degli organi che ci rappresentano, le maxi-competizioni internazionali erodono risorse ai tornei domestici anche attraverso i diritti televisivi”.