Banca Mediolanum acquisizione di 589.000 azioni proprie ad agosto 2024

12/08/2024 13:00

La Borsa di Hong Kong ha chiuso in lieve rialzo con l’indice Hang Seng in aumento dello 0,1%. Le azioni della Cina continentale, invece, hanno chiuso in calo, toccando i minimi di sei mesi. I trader attendono i dati sulla produzione industriale e sulle vendite al dettaglio cinesi.