Goldman Sachs acquisisce il controllo di Groupe Crystal: via libera dall’UE

La Commissione europea ha dato il via libera all’acquisizione di Groupe Crystal da parte della statunitense Goldman Sachs, in conformità con il regolamento europeo sulle concentrazioni. L’operazione, che interessa principalmente il settore del Wealth Management, è stata valutata e approvata dalla Commissione, che ha concluso che la fusione proposta non comporterà problemi di concorrenza. Le posizioni di mercato delle società coinvolte sono considerate limitate e non problematiche dal punto di vista della concorrenza.

La procedura di valutazione è stata condotta secondo il metodo semplificato previsto per il controllo delle concentrazioni, confermando che l’operazione può procedere senza ulteriori complicazioni.