Alibaba verso taglio forza lavoro divisione cloud del 7% in vista Ipo

Il colosso dell’e-commerce Alibaba sarebbe pronto a tagliare il 7% della forza lavoro della sua divisione cloud, in vista del lancio dell’Ipo previsto per l’unità. Lo ha riportato il sito della CNBC, facendo riferimento a indiscrezioni arrivate da una fonte vicina al dossier.

Alla fine di marzo la Big Tech cinese fondata da Jack Ma, Alibaba Group ha annunciato un piano di spin off in sei unità separate, ognuna delle quali potrà debuttare in Borsa con rispettive operazioni di IPO.

La scorsa settimana Alibaba ha annunciato un piano volto a lanciare uno spin off completo della sua divisione di cloud computing unit, da completare entro l’arco dei prossimi 12 mesi.