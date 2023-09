Cina: da People’s Bank of China assist allo yuan. Verso taglio riserve banche in valuta estera: i dettagli

La People’s Bank of China, banca centrale della Cina, ha annunciato la decisione di tagliare l’ammontare delle riserve in valuta estera che le banche devono detenere (RRR), di 200 punti base, dal 6% attuale al 4%.

Il taglio diventerà efficiente a partire dal prossimo 15 settembre.

In questo modo, la PBoC libererà liquidità in dollari al fine di sostenere lo yuan, frenandone il deprezzamento.

L’ultima volta in cui la People’s Bank of China ha tagliato le riserve obbligatorie delle banche cinesi in valuta estera (FX Reserve Requirement Ratio) è stato lo scorso settembre 2022. Obiettivo: frenare il calo dello yuan e rendere così meno costo per le banche detenere dollari.

Alle 7.15 ora italiana circa, il rapporto dollaro-yuan rimane poco mosso, in rialzo dello 0,07% a quota CNY 7,2634.