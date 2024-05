Fed, funzionari concordi su tassi stabili nel breve

Diversi funzionari della Federal Reserve hanno dichiarato che la banca centrale americana dovrebbe mantenere i tassi elevati per un periodo più lungo, in attesa di ulteriori prove che l’inflazione si stia attenuando, suggerendo che non hanno fretta di tagliare il costo del denaro.

I presidenti della Fed di Cleveland, Loretta Mester, della Fed di New York, John Williams, e di Richmond, Thomas Barkin, hanno sostenuto che potrebbe volerci più tempo perché l’inflazione raggiunga il loro obiettivo del 2%.

“Le informazioni economiche in arrivo indicano che ci vorrà più tempo per acquisire quella confidenza,” ha detto Mester giovedì durante un evento a Wooster, Ohio. “Mantenere la nostra posizione restrittiva per più tempo è prudente in questo momento, mentre acquisiamo chiarezza sul percorso dell’inflazione.”

Il capo della Fed di Cleveland ha detto che si aspetta che la crescita dei prezzi si raffreddi a un ritmo più lento rispetto all’anno scorso, ora che c’è meno pressione al ribasso dalle catene di approvvigionamento che migliorano.

Mester, che vota sulle decisioni di politica quest’anno, si dimetterà alla fine di giugno quando il suo mandato scadrà. Ha detto che la politica è ben posizionata e che è troppo presto per dire che il progresso sull’inflazione si è fermato, ribadendo i commenti che ha fatto all’inizio di questa settimana.

Williams ha fatto commenti simili in un’intervista a Reuters pubblicata giovedì, dicendo che non vede una ragione per aggiustare la politica monetaria ora. “Non mi aspetto di ottenere quella maggiore confidenza di cui abbiamo bisogno in merito ai progressi dell’inflazione verso l’obiettivo del 2% nel brevissimo termine,” ha detto.

Barkin, parlando giovedì su CNBC, ha detto che la domanda deve raffreddarsi ulteriormente per portare la crescita dei prezzi al target della Fed, notando che l’inflazione dei beni è scesa significativamente mentre le catene di approvvigionamento si sono riprese.

“Per arrivare al 2% in modo sostenibile nel modo giusto, penso solo che ci vorrà un po’ più di tempo,” ha detto Barkin, che vota anche sulle decisioni di politica quest’anno.

Il Presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic, intervenuto anche lui ieri, ha detto di essere grato per il raffreddamento visto nell’ultimo rapporto. Ha notato, tuttavia, che osserverà i dati di maggio e giugno per assicurarsi che non ci siano passi indietro.

Se le prospettive evolvono come si aspetta – un’inflazione che modera lentamente e un continuo slancio economico – Bostic ha detto, “potrebbe essere appropriato per noi ridurre i tassi verso la fine dell’anno.”

Il Presidente della Fed Jerome Powell ha detto martedì che gli ufficiali “dovranno essere pazienti e lasciare che la politica restrittiva faccia il suo lavoro.”

Barkin ha fatto eco a questa visione, sostenendo che la Fed deve mantenere i costi di prestito alti per più tempo per assicurarsi che l’inflazione sia sulla strada giusta per il suo obiettivo, citando prezzi più alti nel settore dei servizi. I responsabili delle politiche della Fed si incontreranno di nuovo l’11-12 giugno.

“Penso ancora che ci sia solo un sacco di movimento sul lato dei servizi e ci vorrà un po’ di tempo,” ha detto Barkin. “Credo che siamo sulla strada giusta qui.”