Cina, borse in calo: Hang Seng chiude -0,24%

I mercati finanziari asiatici sono stati recentemente scossi dalle crescenti preoccupazioni riguardo la ripresa economica irregolare in Cina. L’indice Hang Seng di Hong Kong ha registrato una flessione dello 0,24%, chiudendo a 20.041,42 punti. Questa tendenza negativa è stata principalmente trainata dai settori tecnologico, immobiliare e dei consumi.

Gli analisti hanno osservato che il sentiment di cautela è aumentato in vista della pubblicazione dei dati Pmi ufficiali della Cina per il mese di dicembre, previsti per domani. Un ulteriore fattore di pressione è rappresentato dalle preoccupazioni circa possibili dazi sulle merci cinesi, che potrebbero essere imposti con l’insediamento del presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump.

L’indice Shenzhen Composite ha visto un calo dello 0,32%, chiudendo a 2008,49 punti, mentre lo Shanghai Composite è riuscito a chiudere in terreno positivo, con un incremento dello 0,21% a 3407,33 punti.